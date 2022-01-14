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Общество14 января 2022 7:03

Более 1000 дорожных знаков установили на отремонтированных по нацпроекту дорогах Смоленской области

Значительная часть работ выполнена силами СОГБУ «Смоленскавтодор»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Более 1000 дорожных знаков установили на отремонтированных по нацпроекту дорогах Смоленской области. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

Более 1000 дорожных знаков установили на отремонтированных по нацпроекту дорогах Смоленской области. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

Одной из основных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги» является повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности.

Так, на региональных и межмуниципальных дорогах, отремонтированных в рамках нацпроекта в 2021 году, для обеспечения безопасности дорожного движения установили 1114 сигнальных столбиков и 7,6 тысяч погонных метров барьерного ограждения.

Кроме того, на дорогах выполнили устройство более 5 тысяч погонных метров тротуаров и разместили 21 остановочный павильон, добавили в пресс-службе СОГБУ «Смоленскавтодор». 28 пешеходных переходов были оборудованы автономными системами освещения.

Напомним, что в 2021 году в Смоленской области в общей сложности было отремонтировано более 242 км региональных дорог, большая часть работ выполнена силами СОГБУ «Смоленскавтодор».

Ранее «КП» писала, что в Смоленске планируют ограничить движение большегрузов в период снегопадов. Это позволит снизить нагрузку на дороги.