Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье14 января 2022 8:47

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 января: 219 человек выздоровели за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 14 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За прошедшие сутки ещё 142 жителя Смоленской области получили «ковид-положительный» статус.

За прошедшие сутки ещё 142 жителя Смоленской области получили «ковид-положительный» статус.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки ещё 142 жителя Смоленской области получили «ковид-положительный» статус, сообщили в региональном Оперштабе. Успешно справились с болезнью 219 человек, погибли – 6.

Общее число заразившихся составляет 86 227, выздоровели – 79 266 человек. 2 459 погибли от осложнений.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сейчас под медицинским наблюдением с подтверждённым COVID-19 в стационаре находятся 1 048, в режиме самоизоляции – 3 845.

Читай также: в Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.