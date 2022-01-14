Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 января: 219 человек выздоровели за сутки

За прошедшие сутки ещё 142 жителя Смоленской области получили «ковид-положительный» статус. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки ещё 142 жителя Смоленской области получили «ковид-положительный» статус, сообщили в региональном Оперштабе. Успешно справились с болезнью 219 человек, погибли – 6.

Общее число заразившихся составляет 86 227, выздоровели – 79 266 человек. 2 459 погибли от осложнений.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сейчас под медицинским наблюдением с подтверждённым COVID-19 в стационаре находятся 1 048, в режиме самоизоляции – 3 845.

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