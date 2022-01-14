В Смоленске кинотеатр «Современник» и бассейн отдадут в концессию. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске утвердили перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

На официальном сайте городской администрации появилась информация о том, что бизнесменам перейдет кинотеатр «Современник» площадью 1553,9 квадратных метров для проведения реконструкции.

Также планируется заключение концессионных соглашений на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса проходимостью 117 150 человек в год, реконструкцию плавательного бассейна «Дельфин» площадью 1 767,9 квадратных метров и МУП «Смоленсктеплосеть».

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