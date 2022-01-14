В Смоленской области женщина насмерть избила мужа дверной ручкой. Фото: Иван ВИСЛОВ

Утром 8 января в квартире дома в поселке Озерный Духовщинского района нашли тело 57-летнего мужчины.

Сотрудники полиции установили, что накануне погибший выпивал спиртные напитки, и на этой почве у него произошел конфликт с его 62-летней женой. В ходе ссоры он начал избивать супругу, а та стала выгонять его из дома, случайно отломала металлическую дверную ручку и избила ей своего мужа.

Увидев сильное кровотечение, женщина затащила мужчину обратно квартиру и обработала раны, однако утром обнаружила, что он скончался.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, свои действия женщина пояснила тем, что муж периодически пил и избивал ее, в этот раз она не выдержала и решила дать ему отпор.

В отношении смолянки возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске мужчина напал с ножом на знакомую. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.