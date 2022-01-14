Коммунальные службы Смоленска обрабатывают улицы противогололедными средствами. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В настоящее время муниципальное учреждение «СпецАвто» расчищает снег и лед на основных дорожных магистралях, посыпает реагентами улицы Большая Советская, Коммунистическая, мост Степана Разина.

В парке Блонье, сквере у памятника Микешину и на территории возле бывшего кинотеатра «Октябрь» продолжаются работы по вывозу снега. Их выполняет МБУ «Зеленстрой».

Усилена работа по посыпке пешеходных дорожек песком. Работы выполняются как ручным, так и механизированным способом.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в Промышленном районе сейчас проходит субботник. Силами сотрудников районной администрации и волонтеров общей численностью около 60 человек очищаются городские лестницы и тротуары, пешеходные переходы, территории социальных объектов – детских садов «Загадка», «Стриж», «Мечта».

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

«Дормостстрой» занимается уборкой второстепенных улиц областного центра: Павлова, Павлика Морозова, Тургенева, Циолковского, Некрасов,а Бородинская, Молодогвардейская, Куриленко, Энгельса, Фурманова, Гарабурды, Папанина.

Особое внимание уделяется пешеходным зонам и дворовым территориям в целях предупреждения случаев травматизма.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске организуют субботники по уборке снега. Власти города призывают объединить все ресурсы.