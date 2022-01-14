Энергетики Смоленскэнерго планируют провести 61 урок электробезопасности

Фото: ПАО «Россети».

В 2022 году сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» продолжат работу по профилактике детской электробезопасности, сообщает пресс-служба компании.

В январе возобновилось проведение уроков электробезопасности в учебных заведениях области в очном формате. На занятиях энергетики напоминают учащимся о смертельной опасности электрического тока, рассказывают о том, что нельзя забираться на опоры линий электропередачи и подниматься на деревья вблизи воздушных линий. Серьезный материал подается в доступной, игровой форме.

Энергетики, используя наглядные пособия и видеоролики, подробно рассказывают детям, что такое электричество, почему оно опасно, какие знаки и плакаты предупреждают об опасности поражения электрическим током. Демонстрируют знаки безопасности, которые размещаются на трансформаторных подстанциях и иных энергобьектах, предостерегают ребят от приближения к этим объектам. Школьники узнают, почему нельзя пользоваться неисправными электроприборами, касаться проводов, играть рядом с электроустановками, запускать воздушных змеев, игрушечные самолеты, вертолеты и квадрокоптеры вблизи линий электропередачи, и т.д. Также энергетики совместно с детьми отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему на манекене-тренажере.

Профилактика стороннего, в том числе детского электротравматизма, была и остается одним из приоритетных направлений деятельности филиала. Как показывает многолетний опыт, подобная практика эффективна и личные встречи с детьми необходимы.

До конца 2022 года в планах энергетиков проведение 61 урока электробезопасности в учебных заведениях на территории всех районов Смоленской области.

Энергетики напоминают, что информация по электробезопасности доступна на сайте «Россети Центр» в разделе «Электробезопасность» и может использоваться для самостоятельного проведения уроков и бесед с детьми, что актуально в период эпидемиологических ограничений. Здесь же во вкладке «Профилактика детского электротравматизма» можно оставить заявку на проведение урока электробезопасности https://www.mrsk-1.ru/about/projects/safety/.

«Подобные мероприятия весьма эффективны. Жизненно важная тема, рассматриваемая с использованием вспомогательных материалов – тематических роликов, презентаций, красочных буклетов и плакатов – вызывает живой интерес у детей. Ребята с удовольствием примеряют костюм энергетика, средства индивидуальной защиты, которые ежедневно используют наши специалисты в работе, задают интересующие вопросы и получают исчерпывающие ответы из уст профессионалов. Понимая важность обучающих занятий специалисты Смоленскэнерго проводят эту работу круглый год», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.