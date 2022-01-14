В Смоленской области собрали более 3 тонн отработанных батареек в рамках экологической акции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подведены итоги ежегодной экологической акции по сбору отработанных батареек, которая проводилась в 2021 году в школах и детских садах Смоленской области. За это время регоператор по обращению с ТКО – АО «Спецавтохозяйство» транспортировал из образовательных учреждений более 3 тонн отработанных батареек, рассказал губернатор Алексей Островский в соцсетях.

Сейчас они находятся в централизованном пункте сбора, то есть на базе спецтехники регоператора. В ближайшее время их передадут в специализированную организацию (ООО «НЭК») на утилизацию, которая позволит нейтрализовать губительные для природы химические соединения. Часть составляющих отправится на вторичную переработку.

Победители экологической акции получат призы – музыкальные центры, набор детской мебели, спортивный инвентарь, многофункциональные устройства.

Первое место среди смоленских школ заняла гимназия №1 имени Н.М.Пржевальского (собрали 530 кг отработанных батареек), на втором месте – школа №3 Десногорска (186 кг), на 3-м - Центр детского творчества города Гагарина (166 кг).

Среди дошкольных учреждений лидирует детский сад №9 из Ярцева (65 кг), 2-е место у детского сада №3 Вязьмы (41 кг) и на 3-м месте – детский сад №4 из Смоленска (27 кг).

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