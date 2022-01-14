На двух улицах Смоленска отключат холодную воду. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители двух улиц Смоленска останутся без холодного водоснабжения 17 января. Как сообщили в «Горводоканале», с 9:30 на водопроводной линии будут проходить ремонтные работы.

Воды не будет по следующим адресам:

улица Тимирязева дома 2 – 40,

улица Зеленый ручей дома 10 – 35.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС: 38-18-50, 70-50-61.

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