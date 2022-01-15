Медики Москвы спасли жизнь младенцу после ошибки врача в Смоленске. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

10 октября 2018 года в приемное отделение больницы поступил месячный ребёнок. Врачи поставили ему диагноз «синдром срыгивания» и, предположительно, «пилоростеноз». Для уточнения диагноза был назначен комплекс обследований, включая рентгенологическое исследование органов брюшной полости с введением контрастной жидкости.

12 октября врач-рентгенолог, заведующая рентгенологическим отделением медучреждения стала проводить ребенку исследование. Она ввела ему в желудочно-кишечный тракт зонд, однако конец зонда попал в легкие ребёнка. Из-за этого у него развилась острая дыхательная недостаточность. Чтобы спасти жизнь маленького пациента, его срочно госпитализировали в Москву.

Врача смоленской больницы обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенному вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Родители ребёнка подали иск на возмещение затрат на восстановление здоровья в общей сумме 43921,5 руб. Кроме того, мать мальчика потребовала взыскать с рентгенолога 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд согласился с доводами истцов о том, что они испытали нравственные, душевные страдания, чувство тревоги в связи со сложившейся тяжелой ситуцией на ранней стадии жизни их ребенка, которая могла привести к его преждевременной смерти. Однако здоровье малыша было восстановлено, в настоящее время отсутствуют доказательства наличия отрицательных последствий случившегося в состоянии юного пациента.

– Суд взыскал с лечебного учреждения 43921 руб. 50 коп. в возмещение материального ущерба, а также в пользу каждого истца по 150000 руб. в счет компенсации морального вреда, – сообщили в пресс-службе Заднепровского районного суда.

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