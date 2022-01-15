Жилой дом сгорел ночью в Гагаринском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Ночью 15 января в деревне Кичигино Гагаринского района произошёл пожар. Вызов поступил спасателям в 03:40. На место происшествия выехали две автоцистерны и 6 спасателей.

По прибытии к месту вызова информация подтвердилась – огнем был охвачен один из жилых домов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате пожара пострадавших нет, строение дома уничтожено огнём. Причину возгорания устанавливают специалисты.

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