Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 января: 48% коечного фонда свободно

48% коечного фонда свободно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суточная заболеваемость коронавирусом в регионе растёт. За прошедшие сутки выявлено 142 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число достигло 86 227.

Погибли 6 человек, всего 2 459 не справились с осложнениями COVID-19. Успешно справились с болезнью и выписались – 79 266.

Под медицинским наблюдением в стационаре находится 1047 жителей региона, в том числе, в реанимации – 79 человек, из них на ИВЛ – 44. Доля свободного коечного фонда составляет почти 48%.

Ранее в материале «КП»: в Смоленской области не выявили случаи заражения омикрон-штаммом. Из-за прогнозируемого ухудшения эпидобстановки сокращать коечный фонд пока не планируется.

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