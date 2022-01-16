В Смоленском районе мужчина и ребёнок погибли в ДТП с большегрузами. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

15 января на трассе «Ольша-Гнездово» возле деревни Новые Батеки произошло смертельное ДТП.

В аварии погиб 50-летний водитель легкового автомобиля и 14-летний ребёнок. Еще двоих несовершеннолетних пассажиров госпитализировали.

По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался со стороны трассы М-1 в сторону поселка Гнездово. Мужчина выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон. Легковушка столкнулась с фурой DAF, а после этого ВАЗ столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем VOLVO.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Смоленского района. По информации пресс-службы ведомства, прокуратура Смоленской области взяла на контроль ход доследственной проверки, которая проводится по факту ДТП.

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