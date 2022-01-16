Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 января: 177 человек заразились за сутки

Всего 86 554 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего 86 554 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Смоленской области. За сутки «ковид-положительный» статус получили 177 человек.

Не справились с коронавирусом 2 472 жителя региона, из них 8 – за прошедшие сутки. Выздоровели и выписались 79 658 человек с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На базе 20 медицинских учреждений развернуто 2002 коек, из них 70% – с подачей кислорода. Сокращать коечный фонд пока не планируется. Под медицинским наблюдением на данный момент находятся 4 779 человек, из них 1 041 в стационаре, 3 738 – на самоизоляции.

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Ранее в материале «КП»: в Смоленской области не выявили случаи заражения омикрон-штаммом. Из-за прогнозируемого ухудшения эпидобстановки сокращать коечный фонд пока не планируется.