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Происшествия17 января 2022 5:00

В Смоленске годовалый ребёнок пострадал в ДТП на улице Шевченко

Еще один человек госпитализирован
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске годовалый ребёнок пострадал в ДТП на улице Шевченко. Фото: «Drive2 Смоленск» в соцсетях.

В Смоленске годовалый ребёнок пострадал в ДТП на улице Шевченко. Фото: «Drive2 Смоленск» в соцсетях.

16 января в областном центре произошла авария, в результате которой пострадали два человека. По словам очевидцев, на улице Шевченко столкнулись Lada Largus и Volkswagen.

Смоляне сообщили, что в одной из легковушек мог находиться газовый баллон. Свидетели ДТП слышали шипение и хлопок. На месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС, скорая помощь и газовики.

По информации пресс-службы УГИБДД по Смоленской области, два пассажира автомобиля «Лада» госпитализированы в медучреждение, один из них — ребёнок 2020 года рождения.

Ранее «КП» писала, что в Смоленском районе мужчина и ребёнок погибли в ДТП с большегрузами. Ещё двое несовершеннолетних госпитализированы.