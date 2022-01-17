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Общество17 января 2022 6:07

Снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 17 января

Порывы ветра могут достигать 17 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 17 января.

Снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 17 января.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 17 января, на территории Смоленской области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём возможны осадки в виде снега, местами сильного, мокрого снега. Утром метель, на отдельных участках дорог снежные заносы, гололедица, слабый гололед, налипание мокрого снега. Ветер подует западной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: -3°C…+2°C.

В Смоленске: ночью -1°C…+1°C.

Атмосферное давление 738 мм рт. столба, будет падать, к вечеру начнет расти.

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