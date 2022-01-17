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Общество17 января 2022 7:02

В Смоленске трамваи сходят с рельсов из-за сильной наледи

За утро произошло два случая
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске трамваи сходят с рельсов из-за сильной наледи. Фото: «Смоленский транспорт» в соцсетях.

В Смоленске трамваи сходят с рельсов из-за сильной наледи. Фото: «Смоленский транспорт» в соцсетях.

В понедельник утром, 17 января, трамваи встали на Пятницком путепроводе и улице Кашена. Участники сообщества «Смоленский транспорт» ВКонтакте сообщают, что вагон, попытавшийся проехать мимо вокзала, сошёл с рельсов из-за сильной наледи.

Второй подобный случай произошел спустя несколько минут на улице Кашена. По словам смолян, трамвайное движение в Заднепровье было полностью остановлено. Позже сошедший вагон был убран.

Ранее «КП» писала, что снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 17 января. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.