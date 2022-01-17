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Здоровье17 января 2022 8:53

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 января: 2 477 человек погибли с начала пандемии

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 17 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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За сутки зафиксировано 5 случаев с летальным исходом.

За сутки зафиксировано 5 случаев с летальным исходом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным столичного Оперштаба, за последние сутки коронавирусом заразились 229 человек. Всего 86 783 жителя Смоленской области заболели с начала пандемии.

За сутки зафиксировано 5 случаев с летальным исходом. Общее число погибших на данный момент составляет 2 477. Выздоровели 79 839 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 4 792 человека, из них 3 795 – в режиме самоизоляции, 997 – в стационаре.

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