Коммунальные службы Смоленска работают в усиленном режиме из-за снегопада. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Коммунальные службы Смоленска перешли в режим повышенной готовности. В администрации города отметили, что в корректировке графиков работ особое внимание следует уделять расчистке и посыпке пешеходных зон, территорий остановочных павильонов.

В настоящее время «Зеленстрой» выполняет работы по уборке и посыпке дорог и тротуаров на территории парков и скверов. Посыпка осуществляется как ручным, так и механизированным способами.

Уборкой второстепенных улиц занимается МБУ «Дормостстрой». В соответствии с планом учреждением расчищаются улицы Иванова, Комсомольская, Заречная, 1 Мая, Приднепровская, Андрусовская, Фленовская, Богородитская, Мстиславская, Пригорская, Шаталовская, переулок Иванова.

В усиленном режиме работает и МБУ «СпецАвто». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на ближайшие сутки запланирована уборка магистральных улиц, расчистка и посыпание реагентами тротуаров, уборка ледяных образований на проезжей части дорог, остановочных павильонах, а также вывоз расчищенного снега с улиц Урицкого, Бакунина, Беляевского путепровода. За прошедшие сутки предприятием было убрано 526,2 кубометров снега и льда.

Ранее «КП» писала, что снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 17 января. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

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