В Дорогобужском районе водитель Mitsubishi пострадал в ДТП с фурой. Фото: «Главное67 | Main67 | Смоленск» в соцсетях.

Страшная авария произошла около 10:50 в понедельник, 17 января, в Дорогобужском районе. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, 63-летний мужчина, находящийся за рулем Mitsubishi, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, прямо под фуру.

В результате ДТП водитель иномарки пострадал, его госпитализировали в медучреждение.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске годовалый ребёнок пострадал в ДТП на улице Шевченко. Еще один человек госпитализирован.