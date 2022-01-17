СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Смоленском районе. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

15 января на участке автодороги «Ольша-Гнездово» в Смоленском районе произошло столкновение легковушки и грузового автомобиля. В результате погибли 50-летний водитель и 14-летний пассажир «ВАЗа». Двое несовершеннолетних, которые также находились в машине, госпитализированы в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

В связи с большим количеством пострадавших и общественным резонансом по решению прокуратуры материалы проверки по факту ДТП переданы в органы СК.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следователи и криминалисты тщательно осмотрели место ДТП, зафиксировали следы аварии, изъяли необходимые для исследования образцы и другие предметы и документы, имеющие значение для установления причин произошедшего. Назначены автотехническая и другие необходимые судебные экспертизы.

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