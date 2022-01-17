Более 230 млн рублей выделили на проведение детской оздоровительной кампании в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание с профильным заместителем Витой Хомутовой и начальником департамента по соцразвитию Еленой Романовой. На совещании были подведены итоги детской оздоровительной кампании-2021, а также определены планы ее проведения в 2022 году.

В прошлом году на базе 200 оздоровительных организаций региона, а также на черноморском побережье отдохнули свыше 18 тысяч юных смолян. В том числе, на Смоленщине были организованы 15 профильных смен различной направленности – в них приняли участие около 2,5 тысячи детей. На эти цели было выделено более 230 млн рублей. При этом оздоровительная кампания проводилась с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора с учетом 75%-ной наполняемости лагерей, отметил глава региона на своей странице в соцсетях.

Приоритет отдавался детям из многодетных семей и оказавшимся в трудной жизненной ситуации – оплата осуществлялась полностью за счет средств областного бюджета.

Кроме того, почти 550 родителей воспользовались программой детского туристического кешбэка. Действие программы продолжится и в этом году. На эти цели предусмотрено свыше 6 млн рублей.

Основной задачей на 2022 год, исходя из пандемии и сложившейся эпидситуации, – оздоровить, как и в прошлом году, не менее 18 тысяч детей. Алексей Островский поручил обратить особое внимание на подготовку материально-технической базы лагерей-участников кампании, чтобы заблаговременно провести там необходимый ремонт, а также усилить контроль за безопасностью детей. Важным является и вопрос подготовки вожатых для детских оздоровительных организаций. Совместно с руководством СмолГУ разработана «дорожная карта», по которой его студенты будут проходить в лагерях производственную практику в качестве вожатых.

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