В Смоленской области изменили порядок предоставления 15 социально значимых мер господдержки. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Для смолян изменили порядок обращения за назначением отдельных мер соцподдержки. Суть нововведения – максимально сократить пакет документов, которые необходимо предоставить через портал «Госуслуги» для получения соцвыплат. Оставшиеся документы будут формировать органы социальной защиты на местах. Это позволит заявителям почти на неделю сократить период от подачи заявления до представления услуги, отметил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Также по поручению главы региона после внесения соответствующих изменений в региональное законодательство к маю 2022 года планируется предоставлять большую часть этих мер господдержки без необходимости личного посещения гражданином органов соцзащиты.

Кроме этого, внесены изменения в федеральное законодательство по предоставлению субсидий и компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ. На данный момент этими мерами соцподдержки пользуются около 158 тысяч жителей региона, из них более 135 тысяч – ветераны ВОВ и труда, военной службы, реабилитированные лица, инвалиды, а также смоляне, пострадавшие от радиационных катастроф. Ранее гражданину могли отказать в предоставлении данной выплаты из-за долга по оплате коммунальных услуг. С января этого года отказ предусмотрен только при наличии непогашенной задолженности, подтвержденной решением суда, и в случае, если она образовалась не ранее, чем три года назад.

Читай также: более 230 млн рублей выделили на проведение детской оздоровительной кампании в Смоленской области. На базе оздоровительных организаций региона и на черноморском побережье отдохнули свыше 18 тысяч детей.