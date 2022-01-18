В Смоленске увеличили плату за посещение детских садов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из постановления администрации города от 30.12.2021 №3489 следует, что с 1 января 2021 года увеличилась плата за посещение детских садов.

Теперь в группах с 12-часовым пребыванием ребёнка плата в день составляет:

– для детей в возрасте до трех лет – 144,8 руб.;

– для детей от трех до семи лет – 168,5 руб.

В группах круглосуточного пребывания:

– для детей в возрасте до трех лет – 152,76 руб.;

– для детей в возрасте от трех до семи лет – 177,35 руб.

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