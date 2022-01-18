Порывы ветра и снегопад ожидаются в Смоленской области 18 января

Снегопад и порывы ветра ожидаются в Смоленской области 18 января. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Во вторник, 18 января, на территории Смоленской области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Местами метель, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы, сохраняется гололедица.

Ветер северо-западный, северный, 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха по области: -8°C…-3°C.

В Смоленске: -7°C…-5°C.

Атмосферное давление 721 мм рт. столба, будет расти.

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