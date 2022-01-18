СК и прокуратура проверят информацию о пропаже ребёнка из детского сада в Смоленске. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В СМИ появилась информация о том, что двухлетний ребёнок, оставшись без присмотра воспитателей, вышел за пределы территории детского сада № 84 «Аленка» на Королёвке.

Находящегося на улице без присмотра взрослых ребёнка увидел местный житель и вернул его в учреждение.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, по данному факту в отношении должностных лиц детского учреждения организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Прокуратурой Смоленской области на основании публикаций, размещенных в СМИ, также организована проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

Читай также: в Смоленске увеличили плату за посещение детских садов. Стоимость изменилась впервые с 2018 года.