Алексей Островский поручил организовать проверку по факту пропажи ребёнка из детского сада в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

17 января в СМИ появилась информация о том, что двухлетний ребёнок свободно вышел за пределы детского сада «Аленка» в микрорайоне Королевка. Случайный прохожий, оказавшийся рядом в тот момент, обнаружил ребенка на проезжей части и вернул воспитанника в учреждение.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области, а также прокуратурой региона была организована проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего, а действиям ответственных лиц дадут правовую оценку.

На своей странице в соцсетях губернатор Алексей Островский сообщил, что также дал указание профильному заместителю Вите Хомутовой и главе города Смоленска Андрею Борисову детально разобраться в ситуации, назначив служебную проверку по этому поводу, а после ее завершения – проинформировать о принятых мерах, в том числе, и кадровых решениях.

Ранее «КП» писала, что СК и прокуратура проверят информацию о пропаже ребёнка из детского сада в Смоленске. В учреждение воспитанника вернул местный житель.