Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 января: 235 человек заразились за сутки

За последние сутки диагноз подтвердился у 235 жителей региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число новых случаев заболевания COVID-19 в Смоленской области продолжает расти. За последние сутки диагноз подтвердился у 235 жителей региона. Общее число заразившихся достигло 87 018.

Всего 2 483 человека погибли с начала пандемии, из них 6 – за сутки. Успешно справились с болезнью 80 012 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На базе 20 медицинских учреждений развернуто 2 002 койко-места, из них 70% – с подачей кислорода. Доля свободного коечного фонда составляет около 48%. Под медицинским наблюдением в стационаре находятся 1 011 смолян, на самоизоляции – 3 929 человек.

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