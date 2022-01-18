В Рославле нетрезвый мужчина напал на сотрудников полиции. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

Ночью 11 января в отдел полиции поступило сообщение о конфликте между супругами, проживающими в одной из квартир по улице Чехова в Рославле. На место вызова прибыли два сотрудника полиции.

34-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнять законное требование полицейских и проследовать в отдел полиции. Он повел себя агрессивно, начал отталкивать представителей власти, нецензурно выражался в их адрес. Сотрудники полиции применили к нему физическую силу в виде загиба руки за спину и надели наручники.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, после этого неработающий местный житель был доставлен на медосвидетельствование, которое установило, что он пьян. Факт применения насилия в отношении сотрудников полиции при исполнении ими должностных обязанностей задокументирован.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Читай также: СК и прокуратура проверят информацию о пропаже ребёнка из детского сада в Смоленске. В учреждение воспитанника вернул местный житель.