В Смоленске 3 спортшколы оснастили новым оборудованием. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский посетил «Спортивную школу по хоккею с шайбой» на базе Ледового дворца на улице 25 Сентября в Смоленске. В учреждении занимается более 340 детей по двум направлениям: хоккей и фигурное катание.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В 2020 году в рамках реализации федеральной программы «Спорт норма жизни» школа была оснащена специальным оборудованием на сумму более 25 млн рублей, в том числе для совершенствования спортивной подготовки по хоккею. В школе установили оборудование для сушки спортивного инвентаря и коньков на 100 пар, закупили самоходную ледозаливочную машину, комплект интерактивных тренажеров на технику приема и передачи шайбы и многое другое.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе областной администрации, в начале 2021 года была проведена работа по оснащению трех спортивных школ аппаратно-программными комплексами для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности спортсменов. Благодаря оборудованию родители смогут определить, в какой из видов спорта, включая хоккей и фигурное катание, лучше отдать своего ребенка, исходя из его генетической предрасположенности.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

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