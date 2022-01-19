В Смоленске представили проект Стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Программа социально-экономического развития Смоленска включает четыре приоритета: развитие и модернизация городского хозяйства и инженерной инфраструктуры; увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности; создание туристической среды; развитие социальной сферы и создание условий для улучшения качества жизни горожан.

Приоритетными направлениями в сфере образования являются строительство детских садов и создание детских технопарков на базе образовательных организаций.

Также в городе имеются спортивные объекты, которые требует либо реконструкции, либо строительства для улучшения качества тренировок. Например, по проекту реконструкции ФОКа уже сейчас проводятся конкурсные процедуры на право заключения концессионного соглашения, отметили в пресс-службе городской администрации.

Среди мероприятий Стратегии развития – создание в 2023 году двух современных модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура».

Важным приоритетом социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу является развитие и модернизация городского хозяйства и инженерной инфраструктуры.

К 2030 году планируется благоустроить 512 дворовых территорий, что почти в полтора раза больше, чем в 2020 году. Предусматривается также благоустройство 52 мест массового посещения.

Планируется реализация таких крупных проектов как реконструкция Реадовского парка с привлечением внебюджетных средств посредством заключения концессионного соглашения, разработка концепции благоустройства территории «Солдатское озеро», благоустройство сквера за Октябрем, сквера возле ДК Сортировка и др.

Также среди основных направлений – обеспечение населения города качественными услугами и создание безопасных условий для его проживания. За счёт федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных средств планируется реконструкция и модернизация существующих сетей коммунальной и дорожной инфраструктур Смоленска. Помимо этого, требуют замены существующие тепловые сети.

Не менее важным является вопрос модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Износ водопроводных сетей СМУП «Горводоканала», составляет 65,3%, требуют замены 21,4% от общей их протяженности. Износ канализационных сетей составляет 43,7%, требуют замены 14,5 % от общей их протяженности.

Кроме того, в планах – проведение транспортной реформы. Она включает в себя разработку новой муниципальной сети, обновление транспорта, модернизацию трамвайной сети, замену остановочных павильонов, организацию платных парковок (на первом этапе – центр города), выделение обособленных полос общественного транспорта, развитие дорожной инфраструктуры к районам необеспеченные транспортным сообщением.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до 2030 года планируется отремонтировать более 98 км участков автодорог.

На повестке дня стоит задача по упорядочению нестационарных торговых объектов, обеспечения доступности точек торговли для маломобильных групп населения. Реализация приоритетных проектов в данной сфере повысит, в том числе и туристическую привлекательность города.

Смоленск является одним из значимых туристских центров, однако сервис туристских услуг несколько отстает от сервиса крупных городов России.

– Проанализировав портрет туриста, мы видим в каком направлении необходимо работать и какие позиции усилить. Необходимо за счет развития туристической повестки – оставить туриста на 3-4 дня, разработать событийную повестку, в т.ч. с детской программой. Важным направлением в работе является включение Смоленска в федеральные целевые программы развития внутреннего туризма в регионах России, – отмечают в администрации.

Модель развития города разработана в трех горизонтах планирования - краткосрочном (2022 - 2024 гг.), среднесрочном (2025 - 2027 гг.) и долгосрочном (2028 - 2030 гг.), для каждого временного промежутка определены основные контрольные точки.

Читай также: смоленские чиновники продолжают выходить на субботники по уборке улиц от снега и льда. Особое внимание уделяется участкам, на которые жалуются смоляне.