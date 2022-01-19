Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 19 января. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В среду, 19 января на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

По прогнозам смоленского ЦГМС, ветер подует юго-западный, его скорость будет достигать 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -5°C…0°C.

В Смоленске: -3°C…-1°C.

Атмосферное давление 732 мм рт. столба, будет падать.

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