Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 января 2022 6:17

Жилой дом сгорел ранним утром в Рославльском районе

В пожаре никто не пострадал
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жилой дом сгорел ранним утром в Рославльском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Жилой дом сгорел ранним утром в Рославльском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Ранним утром 19 января в деревне Гуряты Рославльского района загорелся частный жилой дом. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, вызов поступил спасателям около 05:40.

На место происшествия выехали автоцистерна и 3 человека личного состава. Пламя удалось потушить, в пожаре никто не пострадал. Строение дома уничтожено огнём. Причины и обстоятельства происшествия на данный момент устанавливаются.

Читай также: 18-летний смолянин предстанет перед судом за сбыт наркотиков. Злоумышленника задержали при организации тайников на территории города.