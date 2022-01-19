Жилой дом сгорел ранним утром в Рославльском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Ранним утром 19 января в деревне Гуряты Рославльского района загорелся частный жилой дом. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, вызов поступил спасателям около 05:40.

На место происшествия выехали автоцистерна и 3 человека личного состава. Пламя удалось потушить, в пожаре никто не пострадал. Строение дома уничтожено огнём. Причины и обстоятельства происшествия на данный момент устанавливаются.

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