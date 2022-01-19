В Смоленске жителям четырёх улиц в Заднепровье отключат воду. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В четверг, 20 января, жители Заднепровского района Смоленска останутся без холодного водоснабжения. Причиной станет переключение линии на улице Юрьева.

В «Горводоканале» сообщили, что отключение продлится с 9:30 утра до окончания работ.

Воды не будет по следующим адресам:

улица Юрьева дома 1/6, 3, 4, 5, 7, 9, 11/12;

улица Островского дома 2, 5, 6, 7;

улица Губенко дом 10;

3-й, 4-й и 5-й Кольцевой тупики.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС: 38-18-50, 70-50-61.

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