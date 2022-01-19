Убившую ребёнка смолянку признали невменяемой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 августа 2020 года жительница Сафонова осуществляла уход за своим малолетним ребёнком, который плакал и мешал ей заниматься своими делами.

Она подошла к лежащему на кровати в спальне младенцу, запихнула ему в рот две влажные салфетки, обмотала голову на уровне рта и носа поясом от одежды, лишив его возможности дышать.

После этого женщина положила малыша в картонную коробку, обмотала её скотчем, отнесла в кладовую квартиры и оставила там. Через некоторое время ребёнок скончался от асфиксии.

Установили, что смолянка страдает хроническим психическим расстройством. Она не осознавала опасность своих действий и не руководила ими.

В пресс-службе Смоленского областного суда сообщили, что 18 января женщину освободили от уголовной ответственности за умышленное убийство малолетнего в состоянии невменяемости. Её поместят в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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