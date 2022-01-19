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Здоровье19 января 2022 8:41

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 января: 2 492 человека погибли с начала пандемии

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 19 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Общее число заболевших на данный момент составляет 87 262.

Общее число заболевших на данный момент составляет 87 262.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации столичного Оперштаба, за сутки на территории региона выявили 244 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших на данный момент составляет 87 262.

Всего 2 492 человека погибли с начала пандемии, за последние сутки зафиксировано 9 случаев с летальным исходом. Выздоровели и выписались 80 207 жителей Смоленской области.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутками ранее под медицинским наблюдением находились 4 941 человек, из них 3 923 – в режиме самоизоляции, 1 018 – в стационаре.

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