В Смоленской области задействовали 200 единиц спецтехники для вывоза мусора в новогодние праздники. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провёл рабочее совещание, посвященное деятельности регионального оператора по обращению с ТКО – АО «Спецавтохозяйство». В период новогодних и рождественских праздников организация работала в усиленном режиме – на линию вышли 200 единиц спецтехники. В общей сложности на полигоны вывезли почти 6 тысяч тонн твердых коммунальных отходов.

Руководитель регоператора обозначил и ряд проблемных моментов, которые усложняли работу по своевременному вывозу мусора в этот период. Зачастую к контейнерам, расположенным рядом с многоквартирными домами, было невозможно подъехать из-за припаркованных вблизи автомобилей. Подобные сообщения, поступающие от водителей спецтехники, фиксировались, регоператор в срочном порядке связывался с управляющими организациями и органами местного самоуправления для оперативного вывоза мусора.

По итогам совещания глава региона дал указание профильным подчиненным в преддверии праздничных дней более активно информировать автовладельцев о недопустимости блокирования путей подъезда к контейнерным площадкам. Также поручил обратить особое внимание на график вывоза мусора из частного сектора. Согласно аналитике специалистов ЦУРа Смоленской области, замечания по этому поводу, в частности, поступали от жителей улиц 4-й Северная, Гнездовская, Ворошилова и Ворошиловского переулка в Смоленске.

– Исходя из комментариев в соцсетях и посещения муниципалитетов, вижу, что ситуация с вывозом мусора в регионе постепенно меняется к лучшему. Да, она пока не так идеальна, как нам хотелось бы. Но эта работа начинает выстраиваться в нужном ключе, что, безусловно, не может не радовать. Рассчитываю на постоянный мониторинг и оперативное реагирование со стороны глав муниципалитетов в данном вопросе и их конструктивное взаимодействие с регоператором, – отметил Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

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