За сутки с магистральных улиц Смоленска вывезли рекордное количество снега. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Уборка и вывоз снега проводились силами МБУ «СпецАвто». Работы проведены на улицах Верхний Волок, Большая Краснофлотская, Нормандия – Неман, Багратиона, Николаева, Рыленкова, Витебском шоссе и еще порядка двадцати основных улиц областного центра.

За сутки было убрано 2 132 кубометров снега, отметили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщают в учреждении, такие результаты достигаются и благодаря помощи, оказываемой коммунальным службам смоленскими организациями. В течение последних суток на уборку снега предприятия Смоленска предоставили 15 единиц техники.

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