Для жителей Миловидово и Вишенок открыт кабинет общей практики.

Офис врача общей практики включает процедурный и прививочный кабинеты, здесь можно проводить внутривенные и внутримышечные инъекции, вакцинацию и функциональные исследования (такие как ЭКГ, ФВД, исследование уровня глюкозы и холестерина экспресс-методами).

Специалисты оказывают жителям паллиативную медицинскую помощь, проводят иммунизацию против COVID-19 и профилактические медицинские осмотры, в том числе углубленную диспансеризацию.

В кабинете организован терапевтический и педиатрический прием.

Отметим, что сегодня взрослое населения микрорайона превышает 3 тысячи человек, в то время как на этапе планирования кабинета этот показатель составлял около 2 тысяч человек.

«Количество жителей, пользующихся услугами педиатра, также увеличилось. В первые месяцы работы кабинет посещало 600 детей. Сейчас маленьких пациентов уже более 800», - отметила Ольга Стунжас, и.о. начальника департамента по здравоохранению.

В связи с ростом количества жителей микрорайона глава региона поручил руководителю профильного департамента совместно с представителями администрации города в кратчайшие сроки проработать вопрос открытия дополнительного врачебного участка.

«Учитывая тот факт, что район активно застраивается и количество пациентов, которые здесь обслуживаются, превышает 3 тысячи человек, целесообразно организовать работу еще одного кабинета врача общей практики, - выразил свое мнение Алексей Островский. - Считаю, что городская администрация недорабатывает не только в вопросах создания условий для оказания медицинской помощи жителям района, но и в целом в части социальной инфраструктуры для такого быстрорастущего микрорайона нашего города. Поэтому я дам поручение, чтобы администрация города Смоленска подготовила предложения по комплексному развитию социальной инфраструктуры на благо жителей микрорайона Миловидово».

Материалы подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Фото администрации Смоленской области, smi67.ru, группа в ВК.