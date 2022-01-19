В Смоленской области продолжают создавать условия для развития подрастающего поколения - открывать «Точки роста» и обновлять материально-техническую базу школ.

По его словам, общий объём финансирования на эти цели составит почти 752 млн рублей.

Часть средств будет потрачена на открытие центров образования естественно-научной и технологической направленности («Точек роста»), которые появятся в 39 школах сёл и малых городов. Ещё в 9 таких образовательных учреждениях будет создана инфраструктура для занятий физкультурой и спортом.

Определённые перемены ждут вяземские учебные заведения: на базе школы №2 оборудуют детский технопарк «Кванториум», к школе №4 имени Героя Советского Союза А.Б. Михайлова сделают пристройку на 500 мест, а в Вяземской школе-интернате №1 обновят материально-техническую базу. Обновление ждёт и Екимовичскую школу-интернат Рославльского района.

В Смоленске завершат строительство новой школы на 1100 мест в микрорайоне Соловьиная роща, откроют Центр опережающей профессиональной подготовки, а также Центр одарённых детей, который будет функционировать на базе Лицея имени Кирилла и Мефодия.

Кроме этого, планами предусмотрено обновление материально-технической базы шести смоленских техникумов и коллежей.

Ещё один важнейший вопрос – антитеррористическая безопасность образовательных объектов и обеспечение безопасности детей. В прошлом году в школах региона было установлено 30 кнопок тревожной сигнализации, 49 систем видеонаблюдения, 140 металлодетекторов. Средства на эти цели выделялись из областного и муниципальных бюджетов. «Продолжим эту работу и в нынешнем году», - заверил глава региона.

Материалы подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Фото администрации Смоленской области, smi67.ru, группа в ВК