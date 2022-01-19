Смоленский губернатор принял участие в акции «ёлка желаний».

Губернатор Алексей Островский по уже сложившейся доброй традиции принял участие в акции «ёлка желаний», которая проходит в рамках всероссийского проекта «Мечтай со мной». Почувствовать себя настоящим волшебником может любой взрослый, исполнив самые заветные мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Таким волшебником в этом году для трёх юных смолян стал глава региона.

Алексей Островский исполнил желание 13-летней Яны Щукиной из Сафонова. Девушка мечтала о профессиональной фотосессии и благодаря «ёлке желаний» смогла почувствовать себя настоящей фотомоделью.

8-летний Егор Трофименко очень хотел сыграть в футбол с профессиональным спортсменом. Долгожданная игра прошла на поле крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА в Москве, где мальчика ожидали чемпион Олимпийских игр в Сеуле (1988 г.), заслуженный мастер спорта СССР Владимир Татарчук, российский футболист, тренер ПФК «Кубань» Евгений Варламов, а также двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду, пятикратный чемпион мира Дмитрий Саутин.

6-летняя смолянка София Сазоненкова давно мечтала познакомиться с Дедом Морозом, и это знакомство на днях состоялось в Московской усадьбе волшебника.

«Девочка поучаствовала в интерактивных программах, сфотографировалась со сказочными персонажами, пообщалась с Дедом Морозом и Снегурочкой, прочитала им новогоднее стихотворение и получила традиционный сладкий подарок. Как рассказала мама, София в восторге, чему я очень рад, - поделился подробностями долгожданной встрече Алексей Островский. - Очень надеюсь, что вера в волшебство будет жить в ребятах как можно дольше, а наступивший год принесёт им крепкое здоровье и исполнение самых заветных желаний».

Материалы подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Фото администрации Смоленской области, smi67.ru, группа в ВК