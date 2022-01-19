В Смоленске откроют новый детский сад.

Накануне Нового года в микрорайоне Соловьиная роща сдали в эксплуатацию дошкольное учреждение, рассчитанное на 150 мест. Здание было построено в рамках нацпроекта «Демография». Садик проинспектировал губернатор Алексей Островский.

Отличные условия

«Лично убедился - условия здесь созданы отличные и для ребят, и для воспитателей. Единственное, чего, на мой взгляд, не хватает - сказочной атмосферы в интерьере, которую так любят дети. Договорились устранить эту недоработку, оформив стены изображениями мультяшных и сказочных персонажей. Уверен, что групповые комнаты после этого будут смотреться совсем по-другому», - рассказал об итогах визита глава региона.

Уже известно, что в новом детском саду будут функционировать 8 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Помимо помещений с отдельными спальнями, для будущих воспитанников оборудованы музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты педагогов. На территории детского сада есть игровые и спортивные площадки, чтобы дети смогли с пользой проводить время.

В скором времени

В настоящее время проводятся необходимые процедуры по оформлению и лицензированию дошкольного учреждения, идёт закупка мягкой мебели и игрушек, в ближайшее время начнётся набор персонала. И уже буквально через несколько месяцев новый детский сад сможет принять своих первых воспитанников. Возможно, это произойдёт и раньше.

«Учитывая темпы развития микрорайона и высокую востребованность данной услуги, а также многочисленные обращения родителей, поручил профильным чиновникам провести всю эту работу максимально оперативно, насколько это позволяют сделать требования действующего законодательства с тем, чтобы форсировать его открытие», - подчеркнул губернатор.

Материалы подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Фото администрации Смоленской области, smi67.ru, группа в ВК