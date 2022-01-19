В Смоленской области на родине князя Григория Потемкина восстановлена сгоревшая купель. Фото: smolensk.er.ru.

Купель была построена в деревне Чижево Духовщинского района к празднованию 300-летия села. В 2020 году она сгорела. При содействии спикера регионального парламента и неравнодушных людей купель была восстановлена.

«Предыдущая купель была без окон, для освещения зажигали свечи. Два года здесь не было купели, пока мы не обратились к Игорю Васильевичу. Он приехал, после чего буквально через несколько месяцев был готов сруб. Активисты сделали лестницу с деревянными поручнями», – рассказал местный житель Александр Воротников.

В Смоленской области на родине князя Григория Потемкина восстановлена сгоревшая купель. Фото: smolensk.er.ru.

Деревня Чижево, действительно, место необычное, исторически значимое. Здесь 13 сентября 1739 года родился наш земляк, светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический, генерал-фельдмаршал, выдающийся государственный и военный деятель екатерининского времени. В 1703 году его отец, небогатый смоленский дворянин, отставной майор построил в Чижево деревянный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, где и был крещен Григорий Потемкин. До 7 лет мальчик жил в деревне, после смерти отца был отправлен получать образование в Москву к родственникам.

Известно, что Екатерина Великая, путешествуя по России в 1780 году, заехала и в Чижево, на родину своего сподвижника. Императрице понравился вкус родниковой воды, и родник назвали «царским».

Сегодня над колодцем установлен колодезный домик с крышей, рядом поклонный крест, построена деревянная закрытая купальня с купелью. Недалеко находится беседка со столом и скамейками, чтобы можно было отдохнуть с дороги или дождаться своей очереди.

«Конечно, нам, смолянам, недопустимо, чтобы это место – родина Григория Александровича Потемкина – было в запустении. Нельзя, чтобы мы забывали творцов нашей истории, таких великих личностей, как Григорий Александрович. Он служил своему государству верой и правдой, являлся собирателем земель российских. При его содействии и трудах в состав Российской империи вошел Крым, Малороссия и многие другие территории. Это был великий человек, которым мы можем гордиться», - подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России», координатор проекта «Историческая память» Игорь Ляхов.

По словам Главы Духовщинского района Бориса Петифорова, жители постоянно посещают это памятное место. В преддверии праздника источник освятили по церковным канонам.

«Надеюсь, что наши начинания будут продолжены добрыми людьми, которые впоследствии станут облагораживать это место, проводить различные мероприятия, в том числе в рамках проекта «Единой России» «Историческая память». Сегодня благодаря ему уже многое сделано на территории Смоленщины для сохранения нашей истории», – подытожил Игорь Ляхов.