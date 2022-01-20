В Дорогобуже управляющую компанию обязали отрегулировать температуру в многоквартирном доме. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

В одном из многоквартирных домов, в Дорогобуже температура воздуха в угловых комнатах не соответствует нормативу, что указывает на некачественное оказание коммунальной услуги.

Прокуратура района в внесла представление в адрес руководителя управляющей компании, которое рассмотрено и удовлетворено.

– В настоящее время управляющей компанией проведен комплекс работ по регулировке температурного режима в жилых помещениях многоквартирного дома, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.

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