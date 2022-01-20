Снегопад и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 20 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 20 января, в регионе будет ветрено, порывы могут достигать 17 м/с. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём пойдёт снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Из-за прогнозируемого потепления возможны обрушение снежных карнизов, сползание снежных масс и падение сосулек.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: -2°C…0°C.

Атмосферное давление будет расти.

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