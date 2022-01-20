В Сафоновском районе рабочие спасли уток из горящей хозпостройки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Утром 19 января в деревне Войновщина Сафоновского района спасатели тушили пожар, разгоревшийся в небольшой деревянной хозяйственной постройке.

В начале девятого часа утра рабочие приехали на смену и увидели, что из вентиляционных отверстий клеток, в которых грелись индюки, валит дым и вызвали пожарных. Часть рабочих спасали уток, которые находились в крытом вольере, примыкающем к птичнику, другие же пытались потушить пламя внутри строения. Однако помещение уже заволокло плотным дымом и попытки сбить огонь с помощью огнетушителей и снега оказались бесполезны.

Прибывшие на место вызова огнеборцы потушили пожар. В результате происшествия погибли 35 индюков, строение сгорело. В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что возможной причиной возгорания может быть неисправность электротехники. Точную причину произошедшего устанавливают специалисты.

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