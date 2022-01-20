В Смоленске усилят контроль за введением в маршрутках безналичной оплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Повышение цен на проезд в маршрутных такси города Смоленска в декабре 2021 года предполагало скидку для пассажиров при оплате банковской картой, однако большая часть маршруток до сих пор не оборудована терминалами безналичной оплаты. Пассажиры не имеют возможности оплатить проезд картой более чем на 20 коммерческих маршрутах.

– На сегодняшний день далеко не все смоляне могут воспользоваться скидкой на проезд в общественном транспорте, т.к. большинство предпринимателей так и не оборудовало маршрутные такси терминалами безналичной оплаты. Это справедливо расценивается гражданами как циничный обман со стороны частных перевозчиков, т.к. беспрепятственно оплатить проезд банковской картой на всех маршрутах по-прежнему можно только в муниципальном транспорте, –прокомментировал Алексей Островский.

Глава региона обратил внимание и на другие проблемы отрасли:

– Обсудил данный вопрос с главой города Смоленска Андреем Александровичем Борисовым и обратил его внимание на то, что муниципальным властям нужно активнее работать с частными перевозчиками, убеждая их в необходимости оснащать свои транспортные средства терминалами безналичной оплаты. Также обратил внимание градоначальника на другие жалобы в отношении общественного транспорта, с которыми обращаются жители Смоленска. Подавляющее большинство из них касается сбоев в графике движения и опять же – в работе коммерческих перевозчиков.

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