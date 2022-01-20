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Общество20 января 2022 8:55

Прокуратура проведёт проверку качества уборки снега в Кардымовском районе

О проблеме сообщили местные жители в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Прокуратура проведёт проверку качества уборки снега в Кардымовском районе. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Прокуратура проведёт проверку качества уборки снега в Кардымовском районе. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

В соцсетях и смоленских СМИ появилась информация о ненадлежащей уборке снега на дорогах в деревнях Бабеевка, Дуброво, Бережок Кардымовского района.

В пресс-службе смоленской прокуратуры сообщили, что по данному факту организована проверка. Ход и результаты находятся на контроле у прокурора области.

Ранее «КП» писала, что в Дорогобуже управляющую компанию обязали отрегулировать температуру в многоквартирном доме. Несоответствие нормативам выявили в ходе проверки.