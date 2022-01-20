Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 января: 211 человек заразились за сутки

Суточная заболеваемость в Смоленской области растёт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Смоленской области растёт число новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 211 жителей региона. Общее число заразившихся составляет 87 473.

По данным столичного Оперштаба, всего 2 499 человек погибли с начала пандемии, из них 7 – за сутки. Успешно справились с болезнью 80 358 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением в стационаре находятся 1 003 человека, 3 938 – в режиме самоизоляции.

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