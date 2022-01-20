Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье20 января 2022 8:59

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 января: 211 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 20 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суточная заболеваемость в Смоленской области растёт.

Суточная заболеваемость в Смоленской области растёт.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Смоленской области растёт число новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 211 жителей региона. Общее число заразившихся составляет 87 473.

По данным столичного Оперштаба, всего 2 499 человек погибли с начала пандемии, из них 7 – за сутки. Успешно справились с болезнью 80 358 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением в стационаре находятся 1 003 человека, 3 938 – в режиме самоизоляции.

Читай также: в Смоленске усилят контроль за введением в маршрутках безналичной оплаты. Вопрос обсуждался на встрече Алексея Островского с главой города Андреем Борисовым.