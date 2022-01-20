Водитель «ВАЗа» и два пассажира пострадали в ДТП в Смоленской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 19 января, около 22:40 часов вечера на 159-м километре трассы «Смоленск-Вязьма–Зубцов» произошла авария, в которой пострадали три человека.

18-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожных условий и съехала в кювет. В результате легковушка опрокинулась.

По информации пресс-службы УГИБДД Рооссии по Смоленской области, в результате ДТП пострадали водитель и два пассажира 20 и 23 лет.

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