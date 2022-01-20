Прокуратура проверяет информацию о невыплате зарплат работникам детской больницы Смоленска. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Сотрудники прокуратуры Ленинского района Смоленска проводят проверку информации о невыплате заработной платы персоналу детской клинической больницы. Поводом послужило обращение работников учреждения.

Установили, что коллективным договором ОГБУЗ «Детская клиническая больница» определены сроки выплаты зарплаты работникам: 30 числа расчетного месяца (за первую половину месяца-аванс) и 15 числа месяца, следующего за расчетным (окончательный расчет за месяц).

Однако в установленный срок заработную плату за декабрь 2021 года работники детской клинической больницы в полном объёме не получили.

По состоянию на 19.01.2022 задолженность по заработной плате составляет 14 439 988,92 рублей перед 810 работниками.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области, в адрес ОГБУЗ «Детская клиническая больница» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства при выплате заработной платы, которое находится в стадии рассмотрения.

Кроме того, в настоящее время прокуратурой района решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении должностных лиц учреждения.

Более того, в рамках проверки прокуратура даст оценку действиям ТФОМС Смоленской области по своевременности перечисления денежных средств в страховые медучреждения.

В настоящее время работниками прокуратуры района организована встреча с трудовым коллективом учреждения здравоохранения.

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